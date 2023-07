Torna “Bordighera Un mare di sapori”: buona cucina e musica animeranno il Lungomare Argentina (Foto e video)

Buona cucina, musica, giochi e mercatini animeranno il Lungomare Argentina il 24, il 25 e il 26 luglio in occasione di “Bordighera Un mare di sapori”.

Torna, perciò, la manifestazione di grande successo che richiama nella città delle palme migliaia di visitatori e che quest’anno giungerà alla sua ottava edizione. Lunedì 24 luglio prenderà il via un appuntamento imperdibile che coniuga le specialità dell'enogastronomia con le eccellenze agroalimentari del territorio. L'evento, organizzato dalla Confcommercio di Bordighera in collaborazione e con il contributo del comune di Bordighera e della Regione Liguria, premia il suggestivo e invitante Lungomare Argentina quale luogo ideale per accompagnare residenti e turisti in un percorso enogastronomico lungo una sorprendente tavolata che si snoda in riva al mare alla scoperta delle eccellenze del territorio: saranno, infatti, i migliori chef locali che collaboreranno in vario modo alla realizzazione di menù, capaci di evocare e proporre la più rappresentativa tipicità della cucina ligure.

"Dopo il grande successo di Un paese di sapori prenderà il via l'ottava edizione di Un Mare di sapori. Bordighera un Mare di Sapori da anni proietta sul palcoscenico del lungomare la valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche e si è oramai conquistato un posto di rilievo nel panorama provinciale, lo confermano i tantissimi visitatori e turisti che ogni anno affollano la passeggiata mare e nasce e si conferma come occasione per portare sotto i riflettori il valore della cucina ligure. Il territorio offre eccellenze enogastronomiche ed aziende di alto livello, elementi che sono presenti nella manifestazione attraverso i menù elaborati dagli chef presenti in rassegna. E' grazie alla volontà degli chef quello di creare un appuntamento di rilievo per il territorio e il desiderio di fare squadra e di creare un momento esclusivo che unisca al piacere della degustazione dei piatti, un clima di festa e forte partecipazione da parte del pubblico. Non mancheranno intrattenimenti musicali nel corso dell’intera manifestazione. Il tutto per creare un esclusivo momento di festa e convivialità" - fa sapere il sindaco di Bordighera Vittorio Ingenito durante la presentazione dell'evento avvenuta questa mattina presso l'hotel Parigi a Bordighera - "Con un buon piano di marketing si può arrivare a risultati ancora migliori. Un ringraziamento va a Confcommercio e a tutti i ristoratori che tutti i giorni si mettono a disposizione per il bene della città".

L'ottava edizione avrà una novità: un mare di musica, un closing party con djset Deda e Ale Dj, che andrà in scena mercoledì 26 luglio dalle 22.45 sulla Rotonda di Sant'Ampelio. "La novità di questa edizione sarà una grande festa sulla rotonda per chiudere, festeggiando insieme, la nostra rassegna enogastronomica" — dice il presidente della Confcommercio di Bordighera Jean Pierre Novembre - "Tengo particolarmente a questa manifestazione che dopo lo strepitoso successo di un paese di sapori attira veramente un pubblico appassionato all’enogastronomia locale sviluppata con le eccellenze del territorio ed un turismo di qualità anche in termini numerici di presenze, che rendono un Mare di Sapori il fiore all’occhiello dell’estate bordigotta. Ringrazio l’assessore Piana sempre molto attento a questo tipo di manifestazioni e il comune di Bordighera per il sostegno. L'enogastronomia è molto più di un semplice atto di nutrimento. È un'esperienza che coinvolge tutti i nostri sensi e ci connette con la nostra storia, la nostra cultura e la nostra identità. E cosa c'è di più rappresentativo della nostra identità marittima se non i prodotti che provengono dal mare? L'enogastronomia sul mare è un viaggio sensoriale che abbraccia il gusto, l'olfatto e la vista. I sapori freschi e autentici che si trovano nei piatti a base di pesce sono un inno alla bontà della natura. L'aroma inconfondibile del mare si mescola con gli ingredienti locali, creando un’armonia avvolgente. La cornice di un mare di sapori è mozzafiato, con il mare assoluto protagonista insieme ai nostri ristoratori e chef. Ringrazio tutti voi per essere qui oggi e per il vostro impegno a preservare e celebrare la bellezza e la bontà del mare. Buon appetito e buon divertimento ad un Mare di sapori”.