Diano Castello: ‘Tranquilli… abbiamo provato, viaggio tra le arie buffe’, spettacolo lirico al Teatro Concordia

Venerdì 21 luglio 2023, alle 21, sul palco del Teatro Concordia di Diano Castello, andrà in scena ‘Tranquilli… abbiamo provato’, spettacolo nell’ambito della rassegna ‘Sorrisi lirici a Diano Castello - 7ª edizione del Memorial Enzo Dara. La proposta prevede l’esecuzione di musiche di Rossini, Donizetti, Mozart per arrivare fino a Bernstein.



“Sarà una serata speciale – spiegano Donatella Ferraris e Nicholas Tagliatini - in cui il teatro di prosa si fonderà con quello musicale,in cui le più belle e divertenti arie d’opera si mescoleranno sapientemente alla grande tradizione del cabaret. Il concetto alla base di questo spettacolo è l’abbattimento del ‘Teatro lirico come mondo elitario e adatto solo ad un pubblico scelto’; in questo caso riusciremo ad accontentare sia i melomani sia i curiosi. Torneremo a casa sicuramente divertiti dalla serata, ne siamo certi”

Protagonisti di questa 'follia organizzata' saranno il soprano Claudia Belluomini, il baritono Michelangelo Ferri ed il basso Nicholas Tagliatini. Il maestro Alberto Perfetti accompagnerà gli artisti al pianoforte. Il pubblico viaggerà alla scoperta di divertentissime e rare pagine musicali di Gioachino Rossini, Gaetano Donizetti, Wolfgang Amadeus Mozart e Leonard Bernstein.

Lo spettacolo si svolgerà nella suggestiva cornice del Teatro Concordia di Diano Castello. L’ingresso alla serata sarà gratuito. Evento realizzato dal Comune di Diano Castello e dall’Accademia del Chiostro di Genova alla sua prima esperienza di organizzatore nel ponente ligure