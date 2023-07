Bordighera: aperte le adesioni per la Cena in Bianco Unconventional Dinner® a Villa Mariani

Sono ufficialmente aperte le adesioni alla Cena in Bianco Unconventional Dinner® di Bordighera del 30 luglio 2023 che si terrà nel giardino di Villa Mariani a Bordighera Alta.



"La scelta della location per la quarta edizione bordigotta della Cena in Bianco Unconventional Dinner® - spiega Claudia Roggero dell’organizzazione -, vuole far vivere in modo esclusivo un luogo magico della città dove Monet ha dipinto alcune delle sue tele durante il soggiorno a Bordighera. Domenica 30 luglio vestiremo tutti insieme di bianco in un luogo magico di Bordighera che diventerà così la nostra ‘camera da pranzo’ a cielo aperto. Come? vestiti in bianco, apparecchia la tua tavola, porta la tua cena. Abito e accessori total white, tovaglia e tovaglioli bianchi in tessuto, piatti in ceramica e bicchieri in vetro/cristallo, posate, candele, fiori e decori per la tavola. Cesta o borse per portare il vostro cibo, sacchetti spazzatura per i rifiuti per lasciare il luogo così come lo avete trovato. Tutti insieme a tavola all’insegna delle cinque grandi ‘E’ di Etica, Estetica, Ecologia, Educazione, Eleganza.

Una grande tavola, che celebra la tradizione, nel rispetto di condivisione, convivialità, piacere di stare insieme... E alla fine della serata ognuno sparecchia, porta via tutti i rifiuti: non deve rimanere traccia del nostro passaggio. Passate parola!!”.



Dalle 17 alle 18.30 allestimento tavoli

Dalle ore 20 alle 23 la cena.

I posti sono limitati, il termine per partecipare è il 26 luglio a mezzanotte.

Non è previsto un biglietto. La partecipazione è a offerta libera a favore del luogo ospitante

Per info e prenotazioni:

Potete dare la vostra adesione per telefono o whatsapp

al numero 335 437068

potete seguire la pagina Facebook e Instagram e trovare tutte le informazioni utili

@cenainbiancobordighera



(la locandina in basso)