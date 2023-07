Sanremo: fermati dalla Polizia Municipale i tre protagonisti del furto d'auto di questa mattina

Sono stati presi i tre furfanti che, questa mattina hanno rubato una macchina a noleggio di fronte a Santa Tecla, appropriandosi anche di uno scatolone di bibite da un camioncino che stava consegnando nella zona dei 'baretti', fuggendo poi a bordo della Bmw 320 e tamponando anche un altro camioncino.

I tre, che avevano poi abbandonato l’auto di fronte al Living Garden, sono stati riconosciuti grazie alle telecamere della città e fermati nel primo pomeriggio. Sono stati quindi portati al comando della Municipale per essere ascoltati. I fatti sono avvenuti questa mattina, intorno alle 10, in corso Nazario Sauro, di fronte al Conad PerMare. Secondo le testimonianze di alcuni presenti, tre giovani che erano a bordo dell’auto, si sono avvicinati al furgoncino e, dopo aver rubato lo scatolone, sono fuggiti via mentre il proprietario cercava di fermarli.

Sono scappati e, durante la fuga, hanno anche colpito un altro furgone della ditta Botti, per poi dileguarsi. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale e i Carabinieri mentre il derubato, un 52enne, è stato portato in ospedale per le cure del caso, dopo essere stato trascinato per alcuni metri.