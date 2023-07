Ventimiglia: raccolta differenziata dei rifiuti, il Partito Democratico attacca l'Assessore Raco

“In questi ultimi giorni, le problematiche del servizio di igiene ambientale in Ventimiglia, ha provocato dei malintesi e delle interpretazioni fuori luogo, da parte dell’Assessore all’igiene ambientale, Milena Raco. Aver confuso un confronto sereno e pacato tra il sottoscritto e lo stesso Assessore, come una condivisione delle sue scelte e strategie, per quanto riguarda le gestioni dei rifiuti, è alquanto improbabile e niente di più errato”.

Sono le parole di Domenico Casile, presidente del circolo PD di Ventimiglia, che prosegue: “Gli interventi sino ad oggi programmati, sono semplicemente spot ed interventi improvvisati (i risultati negativi, sono evidentissimi), che vengono eseguiti, sull’onda della protesta dei cittadini, non vi è una seria pianificazione e programmazione, che diano un segnale di impegno e continuità. La raccolta differenziata è al palo, la città e sempre più sporca ed invivibile, i contenitori delle isole ecologiche sono vetusti, infetti e nauseabondi, il lavaggio e lo spazzamento periodico dei marciapiedi, è un vago ricordo. Nel piano di interventi sulla pulizia ed il lavaggio delle varie zone, l’Assessore aveva tralasciato clamorosamente scoperta, tutta la zona cittadina di levante, il nostro intervento, l’ha evidenziato e fatto correggere”.

“Come rappresentante del PD e come partito – termina Casile - abbiamo una concezione diametralmente opposta dall’attuale maggioranza non solo per le gestioni rifiuti ma, abbiamo una visione strategica amministrativa di largo respiro, che dovrebbe servire ad una rinascita sociale ed ambientale, ch’è clamorosamente mancata in questi ultimi anni. I primi segnali che arrivano da questa nuova maggioranza, non sono certamente incoraggianti”.