Intervento dei vigili del fuoco in mattinata a Vallecrosia per spegnere un incendio divampato in un'isola ecologica in via Angeli Custodi.

Gli uomini del 115 del distaccamento di Ventimiglia hanno spento le fiamme che stavano bruciando i cassonetti dei rifiuti.

Fortunatamente non si sono registrati feriti.