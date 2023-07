Imperia, tenta di rapire bambina di un anno: giovane arrestata (Foto)

Attimi concitati in largo Sabatini a Oneglia, una giovane, forse minorenne, ha dapprima molestato una coppia, poi avrebbe tentato rapire la bambina di circa un anno che era col padre e la nonna. Alcuni testimoni l'avrebbero infatti sentita urlare "Datemi la bambina".

All'arrivo dei carabinieri la giovane che nel frattempo aveva seguito la coppia all'interno della farmacia Capovilla, e stata immobilizzata in attesa dell'arrivo dei sanitari della Croce Rossa di Imperia e dell'automedica del 118.

I carabinieri stanno cercando di ricostruire i fatti ma la giovane donna era visibilmente in stato di alterazione. Gravi i danni per la farmacia. La coppia aggredita si è fatta medicare in ospedale.