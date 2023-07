Imperia, a fuoco il tetto di una comunità che ospita migranti (Foto e video)

Mobilitazione di soccorsi in serata, poco dopo le 19, a Imperia per un incendio divampato in una palazzo di via Costa Murata a Porto Maurizio che ospita una comunità di richiedenti asilo.

Sul posto un'ambulanza della Croce Bianca Imperia, due autobotti e gli uomini del 115 che stanno spegnendo le fiamme sviluppatesi all'ultimo piano e sul tetto, per ragioni ancora ignote.

E' presente anche una mini autobotte che fa da spola ai mezzi dei vigili del fuoco che a causa della stradina tortuosa non sono riusciti a raggiungere il luogo dell'incendio.

Fortunatamente non si sono registrati feriti. Al vaglio dei vigili del fuoco la dinamica dell'incendio.