Ventimiglia: al Forte dell'Annunziata lo spettacolo “Un tango di parole”

Prosegue, con una serata di tango ma non solo, la stagione estiva di Liber Theatrum. Appuntamento fissato a Ventimiglia per venerdì 21 alle 21.15 sulla terrazza del Forte dell'Annunziata (in corso G. Verdi 41) con lo spettacolo musicale-teatrale “Un tango di parole”.

Protagonisti dell'evento saranno Francesco Lapenna alla fisarmonica, le voci poetiche e recitanti di Laura Sibilla e Stella Perrone, quelle narranti di Barbara Piombo e Diego Marangon (che ha curato anche la regia dello spettacolo) e la coppia di ballerini tangueros formata da Roberta Fusaro e Antonio Perrone. Uno spettacolo dedicato al mondo del tango e alla sua incredibile, curiosa e affascinante storia.

Una storia anche contrastata e osteggiata proprio in quella Argentina di cui poi diventerà simbolo artistico e culturale. Un viaggio che parte da lontano, dall'Europa e dall'Africa, dagli inizi del Novecento in particolare con gli emigranti, molti proprio italiani, che in America, sia al nord che al sud, andarono a cercare fortuna, ma soprattutto a sperare anche solo di vivere dignitosamente.