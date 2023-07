Le Notti Bianche di Liguria domani fanno tappa a Imperia con Montecarlo Night Show

Dopo il successo di Savona del 6 e 7 luglio, domani sarà Imperia la protagonista di “Notte Bianche di Liguria” con il concerto di Radio Montecarlo “Montecarlo Night Show” con Nick The Nightfly e la Nightfly orchestra. Insieme a lui ci sarà Simona Bencini come special guest della serata. L'appuntamento a Imperia è dalle 21.30 presso la banchina “Aicardi” sul porto di Oneglia.



Le “Notti Bianche di Liguria” sono una rassegna di dodici serate gratuite all’insegna di musica, teatro e cultura organizzata da Regione Liguria per animare tutto il territorio, da Levante a Ponente, dalla costa all’entroterra e prevedono per il mese di luglio un ampio “menù”, con attività ed eventi adatti a tutte le età e a tutti gli interessi: concerti organizzati con le radio del gruppo Mediaset, appuntamenti culturali pensati da Fondazione Treccani e uno spettacolo teatrale, omaggio a William Shakespeare, ideato dal Teatro della Tosse.



Le “Notti bianche” di Liguria torneranno in provincia di Imperia con altri due appuntamenti. Il primo dedicato al teatro, il 23 luglio, alle 20 a Civezza con “Shakespeare by night”. Il secondo, il 28 luglio, alle 21, a Dolceacqua con "Futura. Una serata con Lucio Dalla”, serata con Ernesto Assante.