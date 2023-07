La pianista e compositrice bordigotta Veronica Rudian in concerto il 16 luglio a Bordighera

Il 16 luglio a Bordighera (Imperia), presso la rotonda di S. Ampelio, e il 19 luglio a Pratovecchio Stia (Arezzo), presso il Luxury Resort, in occasione di “Aspettando Naturalmente Pianoforte”, si terranno i concerti della pianista e compositrice Veronica Rudian.

L’evento del 16 luglio a Bordighera (rotonda di S. Ampelio – inizio ore 21.30), per volontà della stessa Veronica Rudian, sarà a favore degli alluvionati della città di Faenza. Il concerto sarà a ingresso gratuito, ma si potrà contribuire con un’offerta libera a sostegno della causa. Sarà inoltre possibile acquistare in loco “Il Viaggio”, il nuovo album di composizioni inedite della pianista, dalla cui quota di vendita verranno devoluti alla causa € 3.00 cd.

Il 19 luglio in occasione di “Aspettando Naturalmente Pianoforte”, presso il Luxury Resort (Pratovecchio Stia – inizio ore 20.00), Veronica Rudian si esibirà live sotto i colori caldi del tramonto per una performance dall’atmosfera magica immersa nella bellezza mozzafiato della valle.

L’acceso al concerto è possibile tramite l’acquisto del biglietto (100 posti disponibili) dal seguente link: https://www.ticketone.it/event/veronica-rudian-fattoria-corsignano-17226722/ o presso il bar Arcobaleno di Pratovecchio.

«Per me è una grandissima emozione potermi esibire live in due occasioni diverse tra loro ma entrambe con un significato speciale per me – afferma Veronica Rudian – A Bordighera, la mia città, di fronte al mare che fin da quando ero bambina ha ispirato le mie composizioni e in Toscana in occasione di “Aspettando naturalmente pianoforte” dove parteciperò per la prima volta non più come allieva ma come artista».

Nel corso delle due serate Veronica Rudian eseguirà, tra le altre composizioni, i sette brani presenti nel suo nuovo album di inediti “Il Viaggio”, (http://ada.lnk.to/ilviaggio), distribuito da ADA Music Italy, e già disponibile in digital download e sulle piattaforme streaming.

L’album guida l’ascoltatore idealmente in un viaggio introspettivo, attraverso i quattro elementi della natura, essenziali per la vita, con uno sguardo alla Luna, che da sempre regola i cicli vitali sulla terra e, materna, vigila da sempre sulle nostre vite. “IL VIAGGIO” racchiude un mix di vari stili, si passa dal pop alla musica celtica, dal classico fino al contemporaneo.

Questa la tracklist dell’album: “Il Cammino”, “Luna”, “Il Viaggio”, “Terra”, “Acqua”, “Aria”, “Fuoco”. La produzione artistica è di Veronica Rudian, registrazione, mixaggio e mastering sono a cura di PPG Studio di Pierpaolo Guerrini.

Nata a Bordighera il 15 giugno del 1990, Veronica Rudian inizia a studiare pianoforte all’età di quattro anni. All’età di otto, viene ammessa nella prestigiosa Accademia Pianistica F. Chopin di Padova dove studia con il maestro Marian Mika. Nel 2006 si trasferisce a Varsavia per il perfezionamento delle musiche di Chopin. Nel 2007 consegue il diploma di solfeggio e di quinto anno presso il conservatorio Ghedini di Cuneo. Nel corso della sua carriera musicale Veronica ha anche ottenuto numerosi premi e riconoscimenti. Nel 2009 è stata riconosciuta dall'UNICEF a Imperia per i suoi meriti artistici, due anni dopo gli viene consegnato l’Honoris Causa da parte dell’Università della Pace di Lugano. Nello stesso anno, sempre a Lugano, vince il Premio Donna dell'Anno, tra 900 donne candidate provenienti da tutto il mondo, diventando la terza italiana a ricevere il prestigioso riconoscimento dopo l'ex tennista Lea Pericoli e la scienziata Rita Levi Montalcini. Nel 2012 e nel 2013 collabora con Donnie Herron il polistrumentista di Bob Dylan e l’anno successivo si esibisce ai Giardini del Principe a Loano. Nel 2014 si esibisce in occasione del tour teatrale “Mi hanno rimasto solo” dell'attore romano Michele La Ginestra e l’anno successivo nella rassegna teatrale su Papa Francesco dal titolo “Il primo a chiamarsi Francesco”, con il cantautore Dario Badan Bembo, Elisabetta Viviani e l'attore lombardo Franco Romeo. Lo scorso 1° gennaio partecipa alla 30ª edizione del Concerto di Natale per la Pace in Vaticano trasmesso su Canale 5 accompagnando al pianoforte la cantante Amy Lee degli Evanescence sul brano dei Beatles “Across the Universe” diretta dal Maestro Adriano Pennino. Veronica Rudian è un’artista socialmente impegnata, nel 2009 prende parte al concerto di musica classica per Haiti dell’Unicef a Bordighera, nel 2017 e 2018 si esibisce con proprie composizioni per i terremotati di Finale Emilia ed a favore della raccolta fondi per gli sfollati del Ponte Morandi e nel 2020 per la raccolta fondi Covid19 per Croce Rossa e Protezione Civile di Bordighera. La pianista ha composto anche colonne sonore, nel 2011 per il thriller "L'altro Lato" del regista toscano Giuliano Pagani e nel 2014 per il corto sulla guerra in Kosovo "La lettera" di Giuliano Pagani.