Festival Internazionale di Musica da Camera, a Cervo poesia e musiche dal barocco al contemporaneo

Dal 14 luglio al 30 agosto Cervo accoglierà la 60esima edizione del Festival Internazionale di Musica da Camera che, in linea con il suo percorso di crescita e maturazione, vedrà per questo 2023 un calendario trasversale e aperto a diversi generi musicali e discipline artistiche.

60 anni: un invidiabile traguardo che verrà celebrato con un programma artistico importante per qualità e dimensione quantitativa. Il 17 luglio alle 21,30 la chiesa di San Giovanni Battista sarà l’ideale scenario di “Paradiso”, uno spettacolo multidisciplinare (poesia e musiche dal barocco al contemporaneo).

Cinque musicisti, un organo e un tavolo per dj. Un mix semplice e affascinante tra acustico e digitale. Un concerto spirituale che percorre e mescola secoli di storia della musica, rielaborando una serie di capolavori del passato, da Bach, a Mozart, accostandoli e mescolandoli con autori e tecniche della contemporaneità.

Lo spettacolo, ispirato all’omonimo poema dantesco, è realizzato con la partnership di Associazione Rapallo Musica – Armonie sacre percorrendo le terre di Liguria e con Lions Club Imperia Host. Gli artisti che si esibiranno sono: Eloisa Manera (violino e violino 5 corde), Stefano Greco (dj producer, monochord), Roberto Olzer (organo), Andrea Baronchelli (trombone), Joo Cho (soprano), Nicoletta Tiberini (voce recitante).

Lo spettacolo sarà preceduto, alle 20.30, da una visita guidata alla Chiesa di San Giovanni Battista che per l’occasione sarà allestita con disegno luci immersivo e site-specific. L’ingresso al concerto è a offerta libera. I proventi delle donazioni verranno devoluti a Croce d’Oro Cervo come parziale contributo per l’acquisto di una nuova ambulanza.

Parte integrante del calendario di Lento – Cervo borgo di cultura sostenibile, gli eventi collaterali del Festival Internazionale di Musica da Camera coinvolgeranno visitatori, pubblico, associazioni e scuole con la finalità di promuovere il territorio anche attraverso la cultura, integrando alle serate di musica l’offerta del sistema turistico cervese.

In occasione del 60° anniversario viene allestita presso l’Oratorio di Santa Caterina per l’intera durata della manifestazione l’esposizione “Memorabilia”, una raccolta di ricordi, documenti e testimonianze sulla storia del Festival di Cervo.

Il Festival Internazionale di Musica da Camera è realizzato con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito del bando «In luce. Valorizzare e raccontare le identità culturali dei territori» della Missione Creare attrattività dell’Obiettivo Cultura, che mira alla valorizzazione culturale e creativa dei territori di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta rendendoli più fruibili e attrattivi per le persone che li abitano e per i turisti, in una prospettiva di sviluppo sostenibile sia sociale sia economico.