Al via la settima edizione di Giallormea, festival di cinema e letteratura gialla [VIDEO]

Giallormea è un festival della letteratura gialla che si sviluppa lungo una settimana, durante la quale si alternano dibattiti con importanti autori, preferibilmente di letteratura gialla.



L'iniziativa è stata presentata lunedì 10 luglio presso la sede dell'ATL del Cuneese. L'organizzazione, sostenuta dal Comune di Ormea, vede la collaborazione tra l'Associazione Ulmeta, ideatrice dell'iniziativa e l'Associazione culturale Savin che coordina e programma gli incontri e rientra, di fatto, nel più ampio programma della "Festa della letteratura" che comprende anche il Premio letterario "La quercia del Myr" il cui evento finale si terrà a Ormea il 23 settembre e vedrà la partecipazione di grandi nomi della letteratura contemporanea a fianco degli scrittori che si cimentano nel concorso. Nella prima edizione sono intervenuti Gianni Farinetti, Bruno Morchia, Cristina Rava, Andrea Novelli, Elena Cerutti, mentre nella seconda edizione hanno partecipato Bruno Gambarotta, Antonella Grandicelli, Margherita Oggero, Maurizio Lorenzi, Maria MaseIIa, Giole Urso, Michele Paolino.

La terza edizione ha visto incrementare la platea dei partecipanti con Giuseppe Fabro, Paola Varalli, Valerio Varesi, Gino Marchitelli, Fabrizio Borgio, Arianna Destito Maffeo, Sara Morchia, Giorgio Ballario, Bruno Volpi, Cristina Origone, Mauro Rivetti e Anna Allocca. Le proiezioni dei film sono state precedute dall'intervento di un critico cinematografico. L'iniziativa, sperimentata con successo durante le estati 2020, 2021 e 2022, è mirata a creare uno spazio di approfondimento culturale destinato ai residenti ed ai turisti con l'obiettivo di offrire uno spazio di svago sano e gratuito a quanti risiedono o frequentano Ormea, proponendo nel contempo una valida alternativa alle numerose attività sportive e ludiche presenti. L'edizione che inizierà a breve vede in programma la presentazione degli ultimi scritti di Andrea Vitali (Cosa sarà mai una firmetta), Bruno Vallepiano (La linea mortale), Christian Costa (Il colore della vendetta), Fiorenza Pistacchi (Angeli su fondo nero), Maria Masella (Tunnel), Giorgio Vitari (Il procuratore e il diavolo di Lucedio), Remo Bassini (La suora), Maurizio Pupi Bracali (Dicono tutti così), Andrea Novelli (Sindrome cinese a Genova) e Marzia Taruffi (L'orologio di villa Sultana).Le proiezioni cinematografiche, curate dal critico Carlo Turco, avranno come protagonista il maestro del giallo, Sherlock Holmes, iIcona del racconto di indagine: il personaggio di Conan Doyle ha rappresentato nel corso degli anni l'archetipo del perfetto investigatore con il quale tutti gli altri detective, per emulazione o per segnare le differenze, hanno dovuto in qualche modo confrontarsi. È prevista la proiezione di tre pellicole significative. La MasterClass, condotta da Carlo Turco, sarà un percorso di approfondimento sui modi, i tempi e i caratteri attraverso i quali il "personaggio Sherlock Holmes" è stato messo in scena al cinema e nelle serie tv.Questo Festival rientra nell'obiettivo generale dello sviluppo territoriale, in quanto volto a favorire lo sviluppo di un’offerta culturale di alto livello, diversificando l'attività di intrattenimento e di richiamo turistico e proponendo al contempo un'offerta di qualità, gratuita e formativa oltreché divertente. Il risultato che ci si attende dall'organizzazione di GiallOrmea è la fidelizzazione di un’utenza che si è dimostrata particolarmente numerosa ed interessata durante le prime edizioni e che ricerca questo tipo di intrattenimento.