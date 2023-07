Sanremo: poliziotto aggredito da detenuto, nella cella trovata distilleria

L'aggressione ad un agente della polizia penitenziaria ha portato alla scoperta di una piccola distilleria clandestina in una cella di Sanremo. Tra le mura della casa circondariale di valle Armea, un poliziotto è stato preso a calci e pugni da un detenuto che si sospetta fosse ubriaco. Dettaglio che ha portato alla perquisizione della cella dove gli agenti hanno trovato ingenti quantità di alcool ricavato dalla macerazione della frutta.



A darne notizia è Fabio Pagani segretario regionale della UIL PA Polizia Penitenziaria che ha commentato l'accaduto dicendo: "Era evidente lo stato di ubriachezza del detenuto e stamani la perquisizione della cella, ha fatto si che la Polizia Penitenziaria rinvenisse in cella del detenuto ingenti quantità di alcool. Ormai la Polizia Penitenziaria di Sanremo è l’agnello sacrificale di un sistema che fa acqua da tutte le parti".



"Non bastano le ammissioni del Sottosegretario Del Mastro che conferma nelle carceri italiane, il trend in aumento delle aggressioni da parte dei detenuti ai danni dei poliziotti. Ormai superano di gran lunga le due al giorno, solo a voler conteggiare quelle più gravi. - denuncia il sindacalista - Le cause sono molteplici e sono da ricercarsi soprattutto nell’inefficienza dell’attuale modello custodiale, nell’infelice gestione dei detenuti affetti da patologie psichiatriche, nell’insufficienza degli organici del personale e degli equipaggiamenti, nonché in un impianto normativo inattuale e che non favorisce né la prevenzione né la repressione in forma di deterrente”.



"Proprio per questo– argomenta ancora Pagani – riteniamo necessari e non più rinviabili interventi sia sul piano amministrativo sia su quello legislativo che possano efficacemente prevenire e arginare il fenomeno e che abbiamo ripetutamente proposto anche in maniera argomentata e dettagliata. Da subito, chiediamo nuovamente al Ministero della Giustizia di costituirsi parte civile nei procedimenti penali conseguenti alle aggressioni, almeno quelle più gravi, patite dagli operatori anche affinché la società venga risarcita dei danni derivanti dalle assenze dal servizio, dalle cure e da eventuali menomazioni subite dalle donne e dagli uomini della Polizia Penitenziaria".



"Del resto – conclude il Segretario della UILPA PP –, sarebbe assai singolare e difficilmente comprensibile se il Ministero della Giustizia chiedesse di costituirsi parte civile solo quando i procedimenti sono a carico di operatori accusati di aver malmenato detenuti, come nel caso del carcere di San Gimignano, e non anche al contrario . Oggi, purtroppo Sanremo è l’istituto per antonomasia dove la Polizia Penitenziaria subisce inesorabilmente la violenza dei detenuti, al Poliziotto ferito la nostra piena solidarietà e vicinanza".