Isolabona, precipita dal quarto piano: labrador soccorso da Emergenza Val Nervia (Foto)

Un cucciolo di labrador nero, oggi, è precipitato dal quarto piano di un’abitazione nel centro storico di Isolabona.

L’animale, ancora vivo, è stato subito soccorso dall'associazione ambulanze veterinarie “Emergenza Val Nervia" di Dolceacqua e trasportato in codice rosso in una clinica veterinaria per le gravi ferite riportate a causa della caduta.

Nonostante il rapito intervento dei volontari il cane purtroppo non ce l’ha fatta: dopo circa mezz’ora dall’arrivo nell'ambulatorio veterinario Ponente a Ventimiglia è morto a causa delle ferite riportate. L’animale a quattro zampe era di una coppia di francesi in vacanza nel paese della val Nervia.