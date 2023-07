Vallecrosia: 34enne aggredita dal proprio Pitbull finisce in ospedale

Una 34enne è rimasta seriamente ferita nel pomeriggio di oggi a seguito di un'aggressione da parte del proprio Pitbull. L'episodio è avvenuto in regione 'Gurabba'.

La donna è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata in ospedale in codice 'giallo' per via delle ferite riportate a un braccio e al torace. Presenti anche i Carabinieri per la ricostruzione dei fatti.