Riva Ligure comune virtuoso, nelle casse c'è un tesoretto per il futuro

Il risultato economico arriva senza aver aumentato le tasse o aver introdotto l'imposta di soggiorno, 'rinunciando' a circa 50mila euro di entrate. Il tesoretto sarà destinato a misure per aiutare la comunità in base alle necessità che si manifesteranno. Per il futuro quindi permarrà la linea tracciata fino ad oggi e il sindaco ha offerto un primo sguardo sulle opere pubbliche. "Prima di tutto puntiamo ad eliminare la divisione tra la parte sopra e sotto l'Aurelia, cercando i fondi per far partire la realizzazione della strada che unisca via Pastonchi a via Caravello. Abbiamo partecipato a bandi PNRR e cercheremo anche altre strade per un'opera da poco più di 1 milione di euro. - afferma il sindaco - Non c'è solo questo, metteremo mano a piazza Ughetto e miglioreremo il percorso ciclopedonale interno. Ci occuperemo anche del recupero del vecchio municipio e daremo la giusta rilevanza a Francesco Pastonchi nel 70° anno della scomparsa".

Non è tutto rose e fiori ma c'è attenzione a risolvere i problemi