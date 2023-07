Acqua inquinata a Badalucco, sindaco emana ordinanza per tutto il paese

Su tutto il territorio comunale di Badalucco l'acqua risulta inquinata ma si può continuare ad usare previa bollitura. Un valore anomalo nelle analisi dell'11 luglio, pare quello relativo alla presenza di escherichia coli, ha portato all'emanazione di una ordinanza del sindaco Matteo Orengo.



Il comune ha già preso contatti con Rivieracqua per risolvere l'anomalia riscontrata dal prelievo della fontana di via U.Secondo. Non è ancora chiaro quale sia la causa dei valori sballati. Nei prossimi giorni saranno ripetuti gli esami nella speranza che l'emergenza si risolva nel più breve tempo possibile.