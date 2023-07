Imperia: passeggeri Rt senza biglietto e arrivano i carabinieri, autobus fermo sotto al sole

Tre giovani salgono sul bus, non timbrano il biglietto e l’autista chiama i Carabinieri, bloccando però il mezzo con gli altri passeggeri infuriati. E’ accaduto nella tarda mattinata di oggi alla pensilina di Porto Maurizio ad Imperia, quando il mezzo era arrivato in ritardo di circa 15 minuti. I tre ragazzi sono saliti e, dopo aver ignorato l’autista che li aveva invitati a timbrare, questo ha chiamato il 112.

Una donna, che ci ha raccontato i fatti, sostiene che l’autista avrebbe potuto far scendere i ragazzi consentendo al bus di riprendere la corsa: “Invece ha fermato il mezzo sotto al sole – ha detto - ha chiamato le forze dell'ordine e ha urlato a tutti i passeggeri presenti che non si sarebbe mosso finché non sarebbero arrivati i Carabinieri. Non solo ha interrotto un pubblico servizio, ma il bus sotto al sole era pieno di bambini, anziani ma soprattutto lavoratori come me che, dopo aver espresso il suo disappunto a gran voce, è dovuta scendere e andare correndo a piedi al lavoro a Oneglia, sotto al sole e con un biglietto pagato in mano”.

“Pur capendo gli autisti che ogni giorno si trovano in situazioni di persone che non comprano i biglietti – termina la donna che ci ha fatto la segnalazione - ritengo che non si possa interrompere un servizio ogni volta che qualcuno è sprovvisto di ticket. Come credo che le forze dell'ordine vadano disturbate per cose più gravi o atteggiamenti intimidatori. Questo tre ragazzi bastava farli scendere visto che non si sono dimostrati negli atteggiamenti pericolosi. Preparerò pure un reclamo alla RT”.