Bordighera: parcheggi a pagamento alla 'Spianata del Capo', tra proteste e chi è d'accordo (Foto)

Secca virata del Comune di Bordighera per i parcheggi della Spianata del Capo, a ridosso della città alta. Da sempre, infatti, gli stalli sono stati gratuiti ed ora l’amministrazione ha deciso di farli diventare a pagamento.

Non appena sono comparse le famigerate ‘strisce blu’ non sono mancate le rimostranze di residenti e turisti. Ma c’è anche chi difende la scelta della giunta visto che non sono rare le situazioni in cui molti avevano preso l’area come parcheggio ‘personale’, lasciando l’auto per settimane.

Ovviamente anche in chiave politica si è generata una forte discussione in merito, ma l’Amministrazione è assolutamente intenzionata a far diventare i parcheggi a pagamento.