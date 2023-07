Ventimiglia: in Consiglio chiesto al sindaco di sostenere il punto nascite all'ospedale di Sanremo "E' più baricentrico"

Consiglio comunale, questa sera a Ventimiglia. La seduta si è aperta con il minuto di silenzio per onorare la memoria di Arnaldo Forlani, per il quale oggi si sono celebrati in funerali ed è stata dichiarata una giornata di lutto nazionale.

Prima dell’ordine del giorno vero e proprio si è cominciato con la discussione dei ‘Question Time’: il primo è stato presentato dal Consigliere di opposizione, Vera Nesci, che ha chiesto il motivo per cui non sia stata ancora aperta la spiaggia per diversamente abili: “La spiaggia è stata realizzata, nel frattempo, anche se tardi. Era infatti uno degli atti più urgenti, per riconoscere i diritti di tutti. Spero che l’amministrazione controlli la sua manutenzione e, ne approfitto, per chiedere se la passerella è completa per l’utilizzo con la sedia Jobel”. Dall’Amministrazione è stato confermato che “E’ stato fatto un primo intervento e c’è la volontà di ampliare i servizi, di concerto con l’Assessorato ai servizi sociali”.

Il secondo QT è stato presentato da Alessandro Leuzzi in relazione ad una perdita d’acqua in via alle Ville, alle Calandre. Una perdita che, oltre allo spreco in un difficile momento idrico, rischia di provocate anche eventuali inquinamenti. Dall’Amministrazione viene confermato che, con una determina è stata messa in sicurezza la zona dopo la caduta di alcuni massi. Entro 10 giorni verrà avvisata Rivieracqua per completare l’intervento: “L’acqua non è inquinata e viene regolarmente clorata”.

Il terzo riguarda il ‘punto nascite’ ed è stato presentato dal Consigliere Ambesi, che ha chiesto al Sindaco di relazionare sul problema a tutto il Consiglio. Il primo cittadino, Flavio Di Muro, ha detto “La Regione ha coinvolto tutti i sindaci nel corso della conferenza, alla quale ha partecipato anche l’Asl 1. Un percorso di trasparenza che non c’è stato in occasione delle discussioni sul ‘Saint Charles’. E’ previsto un secondo confronto con i sindaci del comprensorio intemelio tra due giorni con, all’ordine del giorno, la discussione tra i tanti colleghi per condividere insieme la tesi da portare avanti nelle sedi opportune. La mia opinione risiede nella qualità del servizio con parti ‘sicuri’ anche se da ventimigliesi guardiamo con attenzione il ‘Borea’ di Sanremo mentre attualmente dobbiamo fare conto con le normative nazionali. Queste consentono un solo punto nascite. Domani in Consiglio regionale sono previste alcune interrogazioni in merito e poi il piano dovrà essere condiviso con il Ministero della Salute”.

Nel corso degli interventi, anche i Consiglieri Sismondini e Scullino hanno sottolineato l'importanza che il punto nascite sia a Sanremo, anche dopo la soppressione di quello al 'Saint Charles' di Bordighera. Dal Consigliere Simone Bertolucci è stato presentato un emendamento alla Mozione della minoranza, sull'argomento, ma la stessa ha deciso di tenere la propria. Ci sono volute due sospensioni della seduta e, dopo quasi tre ore, non si è trovato un accordo.

Il Consiglio comunale in diretta: