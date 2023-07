Nuovi iscritti e nuove nomine al circolo territoriale di FDI 'Golfo delle Torri'

“Fratelli d’Italia continua a crescere, merito del buon governo di Giorgia Meloni. Gli ultimi sondaggi evidenziano un’ulteriore crescita, che tocchiamo con mano anche in provincia di Imperia; a metà 2023 registriamo un aumento degli iscritti al nostro circolo territoriale, con un incremento del 15% rispetto all’anno precedente”.

Il Presidente del circolo ‘Golfo delle Torri’ di FdI, Lorenza Bellini, interviene in questo modo sottolineando l’ingresso di Ivar Bazzani (responsabile dei banchetti) e Patrizia Poretti (referente per Riva Ligure).

“Ivar Bazzani – conclude il Segretario Franco Ruffini - è sempre stato attivo negli anni, in tutte le campagne elettorali, comunali, regionali ed europee; il nostro territorio comprende 10 comuni e non è semplice garantire la presenza ai vari banchetti. La nomina di Patrizia Poretti fa parte di un percorso per raggiungere gli obiettivi prefissati, tra i quali avere un referente affidabile in ogni comune dell’ambito territoriale del circolo, per gestire e coordinare al meglio le varie attività. Auguro a entrambi buon lavoro”.