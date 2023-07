Sicurezza a Imperia, controlli delle forze dell'ordine nel centro storico di Oneglia e a Porto Maurizio

Controllo del territorio nel centro storico di Oneglia e Porto Maurizio a Imperia. La Polizia di Stato, la notte scorsa ha messo in atto un importante dispositivo volto alla sicurezza delle serate estive.

In seguito a una riunione tecnica di coordinamento presieduta dal prefetto Valerio Massimo Romeo, il questore Giuseppe Felice Peritore ha disposto l’intensificazione dei servizi di controllo del territorio nelle zone di via dell’Ospedale, Piazza dell’Olmo e Borgo Marina. Queste zone erano infatti state oggetto di alcune segnalazioni da parte dei residenti e dei commercianti che ne lamentavano lo stato di degrado e disturbo della quiete pubblica da parte di alcuni giovani.

La risposta della Polizia di Stato, sensibile alle istanze della cittadinanza imperiese, si è tradotta in mirati servizi automontati, motomontati ed appiedati, che anche grazie all’ausilio di operatori della Guardia di Finanza, sono stati finalizzati al controllo di locali aperti al pubblico e all’identificazione massiva di soggetti transitanti nelle zone più critiche della città.

La sicurezza delle serate estive è stato l’obiettivo anche della polizia stradale che, sempre durante la scorsa notte, ha disposto un controllo mirato alla sicurezza degli utenti della strada ed in particolare alla prevenzione delle stragi del sabato sera. Infatti, soprattutto nel periodo estivo si registra un drammatico incremento di incidenti stradali che spesso coinvolgono anche utenti della strada innocenti.

Per arginare il fenomeno, diverse pattuglie coordinate dal dirigente della sezione Polizia Stradale di Imperia, la scorsa notte sono state impegnate in un servizio che ha quale principale finalità il contrasto alla guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti e\o psicotrope. Durante i controlli, miranti la prevenzione e repressione dei comportamenti che possono costituire pericoli per la sicurezza stradale, soprattutto in occasione del weekend, sono stati utilizzati strumenti precursori e relativi kit diagnostici ed etilometro, finalizzati ad un rapido screening.

Nel corso di questi servizi sono stati identificati 52 soggetti, controllati 20 veicoli; due soggetti sono risultati positivi e rischiano sanzioni amministrative o penali secondo quanto previsto dal Codice della Strada.