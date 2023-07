Sbarchi senza sosta a Lampedusa, Papini: "Temiamo un aumento di migranti anche a Ventimiglia"

La città di confine inizia a temere possibili ripercussioni future a causa degli sbarchi senza sosta di migranti a Lampedusa anche se al momento a Ventimiglia la situazione riguardo agli arrivi è stabile. Lo conferma Christian Papini, direttore della Caritas Intemelia, che sottolinea: “Al momento i numeri sono più o meno sempre bassi. Non ci sono tantissime persone che vengono da noi, per ora sono 80 o 90".

“Principalmente arrivano uomini giovani, ma vi sono pure nuclei familiari, anche se non sono tanti, e minori non accompagnati” - fa sapere il volontario Papini - “Quello che è cambiato è lo stato di provenienza. Per la prima volta arrivano meno sudanesi, al momento infatti giungono più eritrei ed è, credo, la prima volta che capita”.

Sono oltre mille i migranti sbarcati a Lampedusa, una situazione che ha messo in allerta anche la Caritas Intemelia che si aspetta un incremento degli arrivi: "Noi ci aspettiamo un aumento a breve anche se, al momento, ci sono piccole fluttuazioni" - dice Papini - “Sinceramente ci aspettavamo già ora più persone rispetto a ciò che realmente abbiamo. Adesso bisogna vedere, però, cosa succederà a breve”.