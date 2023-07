Fnaarc, nuovo logo che 'parla' ai giovani agenti di commercio

Un nuovo logo per Fnaarc, la Federazione degli agenti e rappresentanti di commercio aderente a Confcommercio. Un rinnovamento del logo, pensando allo sviluppo associativo con l’apertura verso le nuove generazioni di agenti.

Spiega il presidente Fnaarc della provincia di Imperia Paolo Michelis: “In Fnaarc - Confcommercio vi sono tutela servizi e opportunità, in una realtà ricca di esperienza ed energia. Occorre far conoscere ai giovani agenti di commercio il valore e il potenziale dell’Associazione e il vantaggio di essere iscritti. Fare l’agente è un bel lavoro, ma bisogna tutelarsi. Le nuove generazioni non conoscono i propri diritti e doveri nell’intraprendere un’attività imprenditoriale, rischiando così di non farcela".

"Il nuovo logo vuole dare maggiore visibilità alla nostra Federazione e far conoscere la tutela, i servizi e le opportunità che si possono ottenere facendo parte di una grande comunità di colleghi quale è il nostro sindacato" - sottolinea - "Gli agenti di commercio, malgrado la crescita delle vendite online, sono figure professionali ancora molto richieste dal mercato. Inoltre, considerata l’età media di 50 anni della categoria, si prevede nel prossimo futuro un importante ricambio generazionale che aprirà le porte della professione ai giovani”.

Conclude Paolo Michelis: “È necessario che anche le aziende si pongano il problema se vogliono presidiare i territori, di arginare la concorrenza spietata dell’online e avere uno sviluppo solido dei propri fatturati. Se noi abbiamo la possibilità di svilupparci, allora anche le aziende potranno svilupparsi, e viceversa. Noi siamo la loro faccia sul mercato”.