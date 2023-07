Comune di Vallecrosia 'in prima linea' verso il futuro delle comunità energetiche rinnovabili (Foto)

Il comune di Vallecrosia "in prima linea" verso il futuro delle Comunità Energetiche Rinnovabili. Ieri, si è, infatti, tenuto il convegno "Comunità energetiche: un'opportunità per lo sviluppo di un nuovo modello di gestione del patrimonio pubblico", organizzato da RENAEL e l'avvocato Enrico Amalberti, consigliere comunale di Vallecrosia, ha partecipato in rappresentanza della amministrazione.

"Sono stati interventi molto interessanti per ottenere un miglioramento della qualità di vita e un risparmio nei consumi delle energie a favore del cittadino. Sono rimasto molto colpito dall'esame del viceprocuratore della Corte dei Conti- Regione Lazio, il quale ha chiarito, portando esempi concreti ed attuali, i punti da seguire per consentire alla P.A. che intenda percorrere la via delle energie rinnovabili di effettuare la procedura in maniera corretta, con particolare riferimento alla mancanza di scopo di lucro di cui deve essere dotata la C.E.R. costituenda" - racconta il consigliere comunale Enrico Amalberti - "In particolare, è utile rilevare che attraverso le comunità energetiche rinnovabili passano benefici ambientali, economici e sociali, in una sinergia fra Pubblica amministrazione - che ha il delicato compito di promotore, cittadini ed imprese, in ossequio alla Direttiva RED II, a cui l'Italia ha aderito con il D. Lgs. 199/21".

"Il continuo miglioramento della nostra Vallecrosia passa anche da queste innovazioni e il sindaco Armando Biasi e l'amministrazione sono sempre attenti allo studio di ogni dettaglio utile per il bene comune" - sottolinea l'avvocato Amalberti.