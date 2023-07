Sanremo: presentata la prima guida multilingue dedicata a Forte Santa Tecla

È stata presentata questa mattina alla presenza di Alessandra Guerrini, direttore della Direzione Regionale Musei Liguria del Ministero della Cultura, e di Alberto Parodi, direttore del Forte, la prima guida tascabile dedicata a Santa Tecla. All’interno è possibile trovare non solo la storia della fortezza, dalla sua costruzione ad ora, ma tantissime curiosità sulla città, le tradizioni e il rapporto con il Forte attraverso tre secoli.

Numerose e rare immagini sono dedicate al passato carcerario dell’edificio (sede della casa circondariale dal 1864 al 1997) e a come è cambiato dopo i lunghi lavori che l’hanno restituito alla città come luogo di cultura.

La guida, infatti, presenta una sezione introduttiva dedicata alla storia di Sanremo, per meglio comprendere le motivazioni che portarono alla costruzione del Forte da parte della Repubblica di Genova a partire dal 1755 (non come difesa ma come presidio della città). Prosegue poi con una descrizione degli spazi, dando informazioni sulla destinazione d’uso degli spazi dalla costruzione fino ai giorni d’oggi. Conclude la guida un paragrafo dedicato ai lavori di restauro che hanno restituito il Forte alla città.

I testi sono stati curati da Alberto Parodi per la sezione storica e descrittiva, mentre gli architetti del Ministero della Cultura Roberto Leone e Michele Cogorno hanno curato la sezione dedicata ai lavori di restauro.

La pubblicazione presentata oggi fa parte di un progetto editoriale voluto dal direttore Alessandra Guerrini e che comprende la progressiva pubblicazione delle guide degli 11 musei dello Stato presenti sul territorio ligure gestiti da Direzione Regionale Musei Liguria. Il coordinamento editoriale dell’intera collana è stato curato da Valentina Fiore, di Direzione regionale Musei Liguria, mentre la realizzazione grafica ed editoriale è stata affidata a Sagep Editori.

Per garantire la massima fruizione anche da parte del pubblico straniero, le guide sono disponibili oltre che in italiano, anche in francese ed inglese.



Le guide sono già in vendita presso la biglietteria del Forte.