Ordinanza anti alcol a Ventimiglia, il SILP Cgil: “Ben venga, ma servono assunzioni”

“Ben vengano tutte le iniziative volte a proteggere cittadini, turisti e garantire serate tranquille all’insegna del giusto divertimento, senza risse e pericolose scorribande. In ultimo l’ordinanza del sindaco di Ventimiglia che vieta la vendita di alcool da asporto dalle 22 alle 8 ed il consumo per tutte le 24 ore al di fuori degli spazi consentiti, con sanzioni dai 100 ai 500 euro. Tutto questo, però, dovrebbe essere coordinato con le forze di Polizia e far in modo che le belle intenzioni non svaniscano come neve al sole per l’impossibilità di metterle in atto. Ciò che occorre, oltre al coordinamento, è rinforzare gli organici ed assumere, assumere, assumere”.

Così interviene il Sindacato Italiano Lavoratori di Polizia Cgil in merito all'ordinanza per il divieto di vendita di alcolici in città.

“Non parole come tante volte sono state dette - aggiungono - noi del SILP, gli interventi volti a ridimensionare il piano sicurezza, li abbiamo sempre condannati prescindere dal Governo in carica, e le tragiche conseguenze di questi tagli alla sicurezza sono sotto gli occhi di tutti, con una percezione di insicurezza da parte dei cittadini che è molto alta. Non si possono avere tante norme da applicare e poi lasciare ai colleghi in mezzo alla strada (sovente una Volante per turno con due colleghi) il compito di dover scegliere se dar priorità ad una chiamata per un furto o interrompere il consumo di bevande in piazza. I numeri sono questi. Soluzione: rimpinguare gli organici, tavolo di coordinamento, interventi mirati”.