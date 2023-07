Lieve incidente stradale, questo pomeriggio poco dopo le 14.30 all’incrocio tra via Roma e via Asquasciati, nei pressi dell’ufficio postale a Sanremo.

Per cause ancora da accertare si sono scontrati un’auto e uno scooter. Ad avere la peggio il conducente del mezzo a due ruote, un 45enne che è stato portato in ospedale da un’ambulanza di Sanremo Soccorso.

L’incidente è stato rilevato dalla Polizia Municipale.