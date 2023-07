Sindacati della sanità sul piede di guerra: riunione conciliatoria convocata dal Prefetto

E’ stata convocata per domani, in Prefettura ad Imperia, una riunione con i sindacati di categoria del comparto sanità. L’appuntamento è fissato per le 11 quando, alla presenza del Prefetto e del Direttore Generale di Asl 1 Imperiese, si cercherà di aprire una procedura di conciliazione con le organizzazioni sindacali.

Nei giorni scorsi, infatti, i sindacati hanno annunciato lo stato di agitazione del personale del comparto sanitario che, di fatto, potrebbe precedere una campagna di scioperi. Tutto ciò nel pieno dell’estate, quando la provincia si riempie di turisti e con i pronto soccorso che ovviamente aumenteranno il loro lavoro.

Domani il Prefetto cercherà quindi una conciliazione per evitare tutto ciò.