Sanremo: asfalti da rifare e ritardi, in via Galilei semaforo da una settimana ma da lunedì i lavori (Foto)

In molti, tra pedoni e automobilisti, hanno notato nelle ultime settimane una situazione quanto meno fastidiosa che si registra in via Galileo Galilei all’altezza del quartiere del Borgo, a Sanremo.

In particolare per un intervento, messo in atto alcuni mesi fa da Rivieracqua, con la posa di una serie di tubazioni nuove tra i sottoservizi. Lavori sicuramente importanti e propedeutici al miglioramento del servizio di distribuzione nella zona ma che, al termine, hanno visto un ripristino della sede stradale con un ‘rappezzo’ che, ovviamente serve all’assestamento dell’asfalto, in attesa di un successivo intervento definitivo.

E, come dicevamo, in molti si sono resi conto della scarsa qualità del ‘rattoppo’, dove macchine e soprattutto moto sobbalzavano pericolosamente. Alcune settimane fa l’asfalto ha ceduto e, nelle buche che si sono create, è stato sistemato un po’ di bitume ma, alla fine della settimana scorsa la situazione è nuovamente peggiorata. E’ stato quindi installato un senso unico alternato regolato da semaforo.

Abbiamo quindi chiesto lumi al Comune, per il ritardo dell’intervento, anche in funzione dei lavori di asfaltatura partiti negli ultimi tempi in tutta la città. Purtroppo la ditta incaricata, la Masala, ha avuto una serie di contrattempi dovuti ad altri lavori e, quindi, è stata costretta a ritardare quelli a Sanremo.

Ora però, da palazzo Bellevue viene confermato l’impegno formale della ditta a continuare tutti i lavori di asfaltatura da lunedì prossimo. Tra questi, in parte dipendono direttamente dall’appalto del comune ed altri per i ripristini da interventi di Rivieracqua. I lavori partiranno nelle vie centrali mentre, da mercoledì è prevista una seconda squadra che si occuperà delle strade periferiche, tra cui anche quella di via Galilei (due tratti), via Volta, strada Tre Ponti e corso Inglesi.