Lupi in provincia di Imperia, Ioculano presenta interrogazione in consiglio regionale

Il consigliere regionale Enrico Ioculano (Pd-Articolo Uno) oggi in consiglio regionale ha presentato un’ interrogazione , sottoscritta da tutto il gruppo, in cui ha chiesto gli intendimenti della giunta rispetto alla presenza di lupi nelle valli della provincia di Imperia, visto il moltiplicarsi di episodi che preoccupano la cittadinanza.

L’assessore alla caccia e all’entroterra Alessandro Piana ha illustrato il sistema di monitoraggio regionale e le iniziative assunte, insieme a enti parco e comuni, per informare gli allevatori sui sistemi di convivenza con le specie selvatiche, per prevenire la predazione degli animali domestici (nuove recinzioni, cani da guardiania ecc). Piana ha ricordato di avere istituito un tavolo tecnico specifico e ha sottolineato che "contrariamente a quanto accade in altri paesi, in Italia non c’è un piano nazionale di contenimento del lupo".