Presunto omicidio in Svezia: mercoledì al Riesame l'udienza per Salvatore Aldobrandi

Si svolge domani, al tribunale del riesame di Genova, l’udienza per Salvatore Aldobrandi, fermato con l'accusa di avere ucciso ventotto anni fa in Svezia, la sua ex fidanzata Sargonia Dankha.

Entrambi, all'epoca dei fatti, vivevano a Linkoping. La 21enne scomparve il 13 novembre 1995, dopo averlo incontrato per l'ultima volta. La polizia svedese arrestò l'uomo, nella sua auto furono trovate tracce di sangue e capelli della vittima, ma il cadavere non è mai stato rinvenuto. Per la legge svedese, senza un cadavere e senza un testimone oculare non si può procedere.

Aldobrandi non sarà a Genova, dove andrà il suo avvocato, Andrea Rovere, che chiederà per il suo assistito una misura meno afflittiva. Il tribunale, quasi certamente, farà sapere la sua decisione nel fine settimana o all’inizio della prossima.

Aldobrandi, lo ricordiamo, dopo i fatti avvenuti in Svezia, iniziò la seconda vita a Sanremo con una vita anonima fino all'arresto di tre giorni fa dovuta a nuove prove. Il caso è stato riaperto dalla Procura di Imperia l'uomo è accusato di omicidio volontario aggravato dai motivi abbietti e futili e per la soppressione di cadavere.