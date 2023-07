Bordighera, divieto di sosta in via Pompeo Mariani e in via Del Troglio

Scatta il divieto di sosta con rimozione forzata a tutti i veicoli in via Pompeo Mariani n. 16 a Bordighera, dove è presente uno stallo di sosta carico e scarico merci, fino al 6 luglio e in via Del Troglio n. 1 dal 3 luglio al 3 novembre.

Lo stabilisce un'ordinanza, che disciplina temporaneamente la circolazione stradale, emessa dal comandante di polizia locale, l'ispettore capo Giuseppe Romani.

I divieti sono necessari vista la concessione di suolo pubblico rilasciata per un deposito materiali in via Del Troglio e per effettuare carico di materiali edili in via Pompeo Mariani.