Sanremo: abbandono dei rifiuti in strada Borgo Opaco, la segnalazione di una lettrice (Foto)

Una nostra lettrice, Liliana Lanteri, ci ha scritto inviandoci anche alcune foto per segnalare una situazione di degrado poco sopra le scuole del quartiere del Borgo, a Sanremo:

“Dopo aver provveduto a scrivere ad Amaie Energia, segnalo anche a Sanremo News il degrado e la sporcizia presenti presso i bidoni della spazzatura di Strada Borgo Opaco 162. Le foto, scattate appena dopo il passaggio dei netturbini, non immortalano i numerosi gabbiani e altrettanti topi, immancabilmente presenti. Faccio inoltre presente che la presenza di telecamere, installate qualche mese fa, aveva migliorato la situazione. Purtroppo, però, per vari motivi sono state tolte. È diventato insopportabile buttare i rifiuti nei giorni stabiliti: la puzza della spazzatura accatastata vicino ai bidoni è nauseante. Non è la prima volta che vi rendo partecipi di questa situazione, e so, da lettrice, di non essere l'unica a farvi segnalazioni del genere”.