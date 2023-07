“Pro inclusione”, al via il bando della Fondazione comunitaria della Riviera dei Fiori per i comuni imperiesi con meno di duemila residenti

La Fondazione comunitaria della Riviera dei Fiori Onlus emana il bando “Pro inclusione”, con il quale si propone di co-finanziare due progetti di altrettanti comuni minori della provincia di Imperia finalizzati all'inclusione locale di famiglie e persone svantaggiate.

La fondazione, presieduta da Marco Canova, si impegna a sostenere i due progetti vincitori del bando con un contributo fino a cinquemila euro ciascuno. Possono partecipare al bando i comuni della provincia di Imperia con meno di duemila residenti.

Il comune che intende candidarsi al bando “Pro inclusione” deve inviare all'indirizzo email della Fondazione il progetto che ha in programma di attuare nel corso del 2024, con le relative caratteristiche principali, qualitative e quantitative. Il progetto deve specificare, fra l'altro: a) il numero di persone svantaggiate che il Comune mira a includere nella sua comunità e le relative modalità per conseguire l'obiettivo; b) i tempi e i costi complessivi d'attuazione del progetto; c) l'entità del contributo richiesto alla Fondazione, che non deve essere superiore alla metà del costo totale del progetto; d) gli eventuali partner del progetto con il rispettivo ruolo. Ogni comune proponente può presentare un unico progetto. Il termine ultimo per la presentazione della candidatura è il 30 novembre 2023.

La valutazione dei progetti presentati dai comuni candidati al bando si baserà su criteri quantitativi e qualitativi. Il giudizio della commissione esaminatrice è insindacabile. La fondazione erogherà la metà del suo contributo all'avvio del progetto e la seconda metà alla conclusione del progetto. La fondazione della Riviera dei Fiori Onlus, costituita nel 2006 grazie alla Compagnia di San Paolo, è un ente benefico senza scopo di lucro, che persegue esclusivamente fini di solidarietà e utilità sociale a favore della comunità della provincia di Imperia, contribuendo a promuoverne e sostenerne lo sviluppo. Prioritariamente, svolge attività di beneficenza, direttamente e indirettamente, a favore di soggetti svantaggiati per condizioni fisiche o mentali o economiche o sociali abitanti nella provincia di Imperia. Inoltre, la Fondazione opera per la tutela e la valorizzazione dell'ambiente e della natura; oltre che per la tutela e la valorizzazione dei beni artistici, storici e culturali, nella provincia di Imperia.

Per finanziare le attività istituzionali la Fondazione raccoglie donazioni (il suo conto corrente presso Intesa Sanpaolo ha l'Iban IT79U0306909606100000113364); lasciti, legati e promuove l'istituzione di fondi patrimoni. Può essere sostenuta anche con il 5xmille, riportando il suo codice fiscale 91034200088. Il sito della Fondazione pubblica l'elenco di tutti i sostenitori dell'ente, che ha come nuovo segretario generale l'armese Rosalena Lupo.