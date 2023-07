Convention Lions di Boston e programma 2023/24 Distretto Lions 108Ia3

Dal 7 al 12 luglio prossimi si terrà a Boston la Convention Internazionale Lions. Segnerà il passaggio di consegne tra l'attuale Presidente Internazionale lo statunitense Brian Sheehan e la canadese Patti Hill che, con un nutrito programma dedicato all'ambiente e all'inclusione si appresta a guidare 1.400.000 Lions che operano in 220 Paesi.

Ma questo importante evento mondiale segnerà anche l'avvio dell'attività di Oscar Bielli, Sindaco Emerito di Canelli, nelle vesti di Governatore del Distretto Lions 108Ia3 (Piemonte - Liguria). Infatti il giorno 11 luglio si terrà "lo strappo", la suggestiva cerimonia che vedrà sul palco della Convention, difronte a migliaia di delegati provenienti da tutto il mondo, l'investitura ufficiale. Ma Convention non significa soltanto cerimonie e passaggi di testimone ma anche e soprattutto il delinearsi dei programmi operativi che impegneranno i Lions nei prossimi mesi.

Bielli giunge a questo traguardo dopo un percorso di formazione e missioni nelle varie sedi internazionali negli ultimi due anni. Gli abbiamo chiesto, in sintesi, di delineare il proprio programma: "Nella parte organizzativa dell'Organigramma che guiderà il Distretto nell'anno sociale 2023/24 ho privilegiato la continuità che ci vede impegnati nella crescita associativa, nella gestione di Service che ci avvicinino alle nostre comunità e alla gente, senza dimenticare la nostra visione internazionale. Particolare attenzione sarà riservata alla formazione dei soci per dare più efficienza e consapevolezza alla nostra azione. Sui temi ho voluto caratterizzare la mia gestione in alcune tematiche, a mio modo di vedere, epocali. Ambiente e Giovani in particolare. Non vedo argomenti più legati tra loro in una prospettiva futura. A questi due temi, anche attraverso coraggiose fughe in avanti, cercheremo di dare risposte. Non abbiamo la presunzione di dare soluzioni, ma azioni di sensibilizzazione mai disgiunte da impegno concreto e operativo. 'Together for Africa', un progetto che tende a far 'ragionare insieme' le varie anime Lions che operano a favore dei Paesi africani, le Associazioni e Cooperative Sociali. Un tentativo per evitare dispersioni, conoscerci meglio, passare dall'io al NOI. Scuola come veicolo di formazione e ed informazione verso il domani".

"E poi non poteva mancare, stante la mia storia, una particolare attenzione verso le Istituzioni e le nostre comunità. La nostra attenzione verso il contesto sociale che ci ha consentito di crescere come donne e uomini, di mettere a frutto le nostre potenzialità, di poter onorare oggi, da Lions, un debito nei confronti di un mondo meno fortunato".