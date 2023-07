Sanremo: cimitero di Valle Armea ancora nel degrado tra erba alta e abbandono (foto)

Passano le stagioni, non passano i problemi. Il cimitero di Valle Armea, nonostante le molte segnalazioni anche sulle pagine del nostro giornale, fa ancora i conti con una situazione di degrado e incuria generale. Alla nostra redazione sono arrivate le immagini scattate da un lettore che testimoniano le condizioni di alcuni angoli del cimitero più frequentato della città.

Impossibile non notare che l’erba non viene tagliata da mesi, così come le strutture sembrano non vedere manutenzione da lungo tempo. Il tutto in mezzo a tombe con lapidi spaccate, altre del tutto sprofondate, altre ancora abbandonate da anni. Stando a quanto riferiscono i frequentatori del camposanto, pare manchino anche gli annaffiatoi, cosa che certamente non aiuta i frequentatori (soprattutto gli anziani) che vogliono prendersi cura delle tombe dei loro cari. Per non parlare della difficoltà nel muoversi tra le piccole strada ormai dissestate.

L’unica soluzione possibile è un intervento preciso e risolutore da parte del Comune. L’incuria generale dimostra che alcuni angoli del cimitero di Valle Armea non vengono presi in considerazione da mesi. Serve un cambio di passo.