Il Gruppo Consiliare 'Imperia senza Padroni' da voce alle istanze dei cittadini di Imperia (foto)

Il Gruppo Consiliare Imperia senza Padroni, nel fare da collante tra i cittadini e il vertice politico, continua ad ascoltare le esigenze degli imperiesi e a portare all’attenzione dell’amministrazione comunale le loro problematiche.



"In particolare - si spiega nel comunicato - sono stati segnalati a Moltedo scarsa pulizia stradale e due smottamenti di terreno sul ciglio della strada, entrambi pericolosi per gli utenti della strada. Mentre a Panegai, nonostante le promesse, non si è ancora provveduto ad asfaltare la strada. Inoltre a Barcheto impera il parcheggio selvaggio, con rifiuti abbandonati sia sul ciglio della strada che nel greto del fiume; inoltre il manto stradale è ancora dissestato e la segnaletica orizzontale è da ripristinare; i mezzi che transitano ad alta velocità mettono in pericolo i cittadini. Infine in centro ad Oneglia è stato segnalato un problema di sicurezza urbana. Infatti i cittadini sono preoccupati per alcuni atti vandalici e la presenza di bande di bulli che molestano passanti e residenti, oltre che per la vendita di alcolici ai minorenni. Inoltre è stato chiesto che la questione della sicurezza urbana sia portata all’attenzione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto di Imperia".

Proprio su questi argomenti sono state presentate oggi al Presidente del Consiglio Comunale e al Sindaco 4 Question Time. “Rimaniamo in attesa di valide risposte - ha dichiarato il Capo Gruppo Luciano Zarbano -, risposte alle quali dovranno seguire i fatti”.



La documentazione fotografica a questo link