Sanremo: torna la sosta a pagamento ai Tre Ponti, accessi limitati fino al 31 agosto

Con l’inizio dell’alta stagione torna la sosta a pagamento ai Tre Ponti, la soluzione che l’amministrazione comunale ha iniziato ad adottare qualche anno fa per regolare il parcheggio in una zona ad alto rischio caos. Furono alcuni soccorsi complicati dalle auto posteggiate ovunque a convincere Palazzo Bellevue a prendere in mano la situazione per fare in modo che una giornata al mare non rischi di trasformarsi in tragedia per un’ambulanza in ritardo.

E così la sosta è stata regolamentata nei numeri e negli spazi con l’introduzione delle linee blu e del pagamento di una quota simbolica di 50 centesimi all’ora. Ben lontana dalle cifre del centro e, soprattutto, da quelle di altre località di mare per un posto auto a due passi dalla spiaggia. Il pagamento sarà in vigore dal 1° luglio al 31 agosto, tutti i giorni dalle 8 alle 18. Saranno gli agenti della Polizia Locale a controllare il rispetto delle regole e degli spazi. Ai residenti sarà rilasciato un pass.