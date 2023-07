Indagine sulle intercettazioni, il senatore sanremese Gianni Berrino sarà il relatore

Il capogruppo di FdI in 2a, il sanremese Gianni Berrino, e il capogruppo di FI in 2a, Pierantonio Zanettin, saranno i relatori, insieme alla presidente della 2a, Giulia Bongiorno (Lega), della relazione finale sull'indagine conoscitiva relativa alle intercettazioni. È quanto emerge al termine di una seduta della commissione Giustizia di Palazzo Madama.

“Adesso deve proseguire il dibattito. In commissione ho indicato le direttrici di questa relazione. Per me sono l’irrinunciabilità delle intercettazioni ma la necessità di una regolamentazione migliore”, ha spiegato a Public Policy Bongiorno.

“Bisogna regolamentare meglio il fenomeno della cosiddetta ‘pesca a strascico’ e bisogna totalmente colmare i vuoti normativi su quelle che sono le intercettazioni che vengono fatte con nuovi strumenti tecnologici” - sottolinea. Per la presidente della 2a di Palazzo Madama “occorre regolamentare il ‘dark web’ e la telefonia criptata”.