Ventimiglia, Scullino: "Ci sono tante cose da fare, bisogna iniziare dai piccoli interventi di manutenzione" (Foto)

"Chi è in minoranza propone e controlla ed è quello che farò in modo propositivo e non pretestuoso. Ci sono tante cose da fare ma, in primo luogo, bisogna cominciare dai piccoli interventi di manutenzione che sono più facili da eseguire e che si conoscono bene solo vivendo e girando la città" - dichiara Gaetano Scullino che dopo il primo consiglio comunale di Ventimiglia ha iniziato a svolgere il suo nuovo ruolo da consigliere comunale di minoranza.

"La città è rimasta indietro di un anno e mezzo e, perciò, ha bisogno di tutti per recuperare il tempo perduto" - sottolinea Scullino - “Le ferite che la città ha sono sotto gli occhi di tutti: la passerella, il centro sociale, la pulizia, l'immigrazione, il verde pubblico e le strade e, perciò, chiedo al sindaco quali sono i problemi del blocco dei lavori al parcheggio Eiffel; quali sono i tempi di realizzazione del palazzo della salute; quali sono le intenzioni dell'Amministrazione sulla realizzazione della Coop e qual è la decisine per iniziare la partita per la realizzazione del centro di aggregazione giovani di Sant’ Agostino”.

“Vorremmo, inoltre, conoscere i tempi per l’incarico progettuale del marciapiede di San Secondo e quali saranno i tempi per il ripristino della viabilità di via Due Camini" - dice Scullino - ”Chiediamo, infine, al sindaco di mantenere l’attuale progetto riguardo alla costruzione della passerella e i tempi previsti per la sua realizzazione".