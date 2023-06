Sanremo: uomo di 76 anni scomparso da due giorni da casa, l'appello di amici e parenti (Foto)

E’ scorso da due giorni Giovanni Battista Romelli, 76enne molto conosciuto come Gianni e che vive in via Grossi Bianchi a Poggio, frazione di Sanremo.

L’uomo è uscito di casa domenica mattina verso le 9.30 e, secondo alcuni testimoni, è stato visto andare verso Ceriana, anche se ovviamente potrebbe essere ovunque.

Da oltre due giorni non ha fatto più ritorno a casa e, amici e parenti sono molto preoccupati per lui. Chiunque lo vedesse o lo avesse visto può contattare i numeri 3934222259 o 3208518471.