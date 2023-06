E’ stato ritrovato nel tardo pomeriggio di oggi ed è in buone condizioni di salute Giovanni Battista Romelli, 76enne molto conosciuto come Gianni e che vive in via Grossi Bianchi a Poggio, frazione di Sanremo.

L’uomo era uscito di casa domenica mattina verso le 9.30. Amici e parenti hanno dato l’allarme e, nel pomeriggio sono scattate le ricerche di Vigili del Fuoco, Carabinieri e volontari.

In serata il ritrovamento e la consegna ai sanitari per le cure del caso.