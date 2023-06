Pigna: troppi cinghiali in giro a pochi metri dai residenti, scatta l'ordinanza del sindaco

Troppi cinghiali nel centro abitato di Pigna, scatta l’ordinanza del sindaco, che vieta di dar loro da mangiare. Negli ultimi tempi, sia nel centro del paese che attorno alle zone residenziali al di fuori di Pigna, sono sempre in aumento gli avvistamenti di ungulati, che costituiscono fonte di pericoli per la sicurezza della circolazione per l'incolumità delle persone.

Proprio per questo il sindaco ha vietato a chiunque di fornire alimenti o scarti alimentari agli animali selvatici, in particolar modo ai cinghiali. Nell’ordinanza il primo cittadino invita anche gli abitanti ed i proprietari dei terreni vicini alle strade comunali, a mantenere puliti e sgomberi gli stessi dalla vegetazione infestante, allo scopo di prevenire il crearsi di condizioni favorevoli alla penetrazione e all'ambientamento dei cinghiali.

Ha anche sollecitato gli agenti del Nucleo di Vigilanza Faunistico e Ambientale Regionale, in base alla normativa vigente, a rimuovere gli ungulati che frequentano le aree urbane in cerca di cibo, con i metodi ritenuti di volta in volta più efficaci e risolutivi in relazione alle circostanze. Ovviamente nell’esigenza prioritaria di garantire l'incolumità delle persone. Contestualmente anche la Polizia Locale potrà supportare e coadiuvare gli agenti, circoscrivendo aree determinate per lo svolgimento delle operazioni di rimozione, che dovranno essere interdette al transito.