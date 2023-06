Intensificati dai Carabinieri i controlli alla circolazione stradale su tutto il territorio provinciale

A seguito dei numerosi incidenti stradali delle ultime settimane e dell’incremento del traffico dovuto all’inizio della stagione estiva i Carabinieri del Comando Provinciale di Imperia hanno intensificato, a partire da questo fine settimana, l’attività di controllo alla circolazione stradale su tutte le strade della provincia.

I controlli sono stati principalmente finalizzati ad incrementare il livello di sicurezza sulle strade della riviera e dell’entroterra alla luce delle gravi negligenze o palesi distrazioni che causano incidenti stradali, ma diverse sono state le violazioni accertate.

A Sanremo e Bordighera sono state infatti contestate tre contravvenzioni per guida senza patente. In un caso si è trattato di uno straniero quarantatreenne che non l’aveva mai conseguita, mentre negli altri due si è trattato sempre di stranieri residenti in Italia da più di un anno che non avevano ottemperato alla conversione: per tutti è scattata la sanzione di oltre cinquemila euro ed il fermo amministrativo del veicolo per tre mesi.

Quattro invece le infrazioni per guida di veicolo sprovvisto di copertura di assicurativa e conseguente sequestro del mezzo ai fini di eventuale confisca in caso di mancata regolarizzazione della copertura e pagamento della sanzione amministrativa.

Quattro sono infine anche state le contestazioni per uso dello smartphone durante la marcia e diverse altre violazioni per condotte di guida pericolosa o comunque irregolari, per un totale di oltre 60 punti decurtati ai trasgressori.

I servizi saranno ripetuti per tutto il periodo estivo con l’auspicio che possano essere utili ad innalzare il livello di attenzione da parte dei conducenti, ormai troppo distratti quando sono alla guida. Statisticamente, infatti, la minor attenzione alla guida anche per l’uso di smartphone, è una delle principali cause di incidentalità.