Diga in valle Argentina: Siffredi (Progetto Comune) "Facciamo referendum, i sindaci non sono uniti"

"Sulla diga chiediamo che si faccia un referendum". È la posizione di Jacopo Siffredi, consigliere comunale a Taggia e rappresentante del gruppo 'Progetto Comune'. L'esponente di opposizione tabiese ha partecipato all'assemblea pubblica che c'è stata venerdì.

"Semplicemente si propone di non erigere nessuna diga in valle Argentina, né a Glori di Molini di Triora, né più a nord o a sud di Badalucco, quindi nel territorio di Taggia. Si avrebbero delle conseguenze importanti se si pensa che poco più a valle c'è in progetto la costruzione di un nuovo ospedale unico a Taggia" - afferma Siffredi

Come è stata accolta la proposta? "Per questioni politiche i sindaci della Valle Argentina danno segni di patimento alla proposta ma non possono ostacolarla. Addirittura il sindaco di Molini di Triora, Manuela Sasso a mezzo stampa sostiene che manchi l’oggetto del referendum. Difficile a credersi. - risponde Siffredi - Nel corso della serata è stata sottolineata la necessità di unione tra amministratori e cittadini, però non si è minimamente percepita l’unione in primis tra i sindaci della Valle Argentina. Durante l’assemblea era presente solo il sindaco di Montalto Carpasio, Mariano Bianchi accompagnato da due consiglieri. Avrebbe fatto piacere la presenza dell’amministrazione di Taggia e non solo quella di due componenti della minoranza (oltre a Siffredi era presente anche Davide Caldani di Progettiamo Il Futuro ndr), un’assenza giustificata dal sindaco Orengo in quanto i primi cittadini non sono stati invitati ma essendo un’assemblea pubblica la giunta non ne era certamente esclusa a priori".