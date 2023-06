Caldo tropicale anche sulla nostra provincia: temperature elevate e record a Rocchetta Nervina con 34 gradi

L’estate inizia ufficialmente domani ma, come si può notare già da alcuni giorni, le temperature anche nella nostra provincia sono salite decisamente e la sensazione di caldo si fa sentire pesantemente, soprattutto nelle ore centrali. Chi può andare al mare se la gode, facendo la classica ‘puccia’ in acqua ma, per chi deve lavorare, la fatica aumenta a dismisura.

Già oggi le temperature massime, registrate dalle centraline Arpal della nostra provincia, vedono moltissime località sopra i 30 gradi e, solo il vento in alcuni casi ha ridotto il disagio fisiologico da caldo. Un vento che, in taluni casi è arrivato fino a 50/60 km orari, con raffiche anche più forti. Il caldo il più elevato si registra nell’entroterra, dove il vento si è fatto sentire di meno.

Punta massima a Rocchetta Nervina, in Val Nervia, dove si sono toccati i 33,8 gradi, davanti a Dolceacqua con 33, Pigna 32,5, Airole 32,4, Dolcedo 30,9, Castelvittorio 30,2 e quindi Diano Castello e Ventimiglia con 30. Appena sotto la soglia troviamo Seborga con 29,1, Sanremo, 28,8, Pieve di Teco 28,3, Triora, Borgomaro e Pontedassio 28,1. I luoghi più ‘freschi’ nelle ore più calde sono stati: colle d’Oggia con 20,1, Poggio Fearza 20,7, Col di Nava 23,2, Gouta (Apricale) 24,3.

Da evidenziare che, anche le minime di questa mattina erano già particolarmente calde, con Imperia a quota 23,6, seguita da Diano Marina 23,4, Sanremo 23 e Ventimiglia 22,1. Ma attenzione perché, come annunciato anche a livello nazionale, da domani le colonnine di mercurio sono destinate a salire ancora e le temperature sopra i 30 gradi saranno la normalità in quasi tutta la nostra provincia.

Troveremo ancora un po’ di vento e anche le notti saranno travagliate per chi soffre il caldo, in particolare sulla costa per effetto dei venti di caduta. La situazione non cambierà nemmeno giovedì con l’espansione dell’anticiclone con radice subtropicale, che provoca anche addensamenti di nubi alte. Il sole la farà da padrone, con qualche nuvola domani e giovedì mentre il weekend sarà straordinario per gli appassionati della tintarella e del mare. Almeno fino a lunedì quando, per le previsioni a lunga gittata, si vede qualche pioggia all’orizzonte.