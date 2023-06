Al via nuovo corso ‘Tecnico Superiore Responsabile della Transizione digitale e dell’Industria 4.0 per il Settore Agroalimentare’

Il Centro Pastore e l'ITS Agroalimentare Ligure di Imperia presentano il nuovo corso biennale per diventare ‘Tecnico Superiore Responsabile della Transizione digitale e dell’Industria 4.0 per il Settore Agroalimentare’.

"Lo stand sarà disponibile presso l'Istituto Ruffini di Via terre Bianche 2 a Imperia - si spiega nel comunicato -, sede temporanea della nuovissima Accademia Ligure dell'Agroalimentare e dell'iniziativa finanziata da Regione Liguria denominata Orientamenti Summer. Una splendida occasione per i ragazzi e per le famiglie per raccogliere informazioni, provare con mano e ‘giocare’ con applicazioni appositamente studiate per capire quale percorso intraprendere nella prossima stagione scolastica nell'enorme ventaglio di corsi proposti in Regione da Istituti superiori, Facoltà universitarie e, appunto, ITS.

L'Istituto Tecnico Superiore ‘Accademia Ligure dell'Agroalimentare’, di cui è socio fondatore il CPFP ‘G. Pastore’, insieme all'Istituto Ruffini, all'Università di Genova, agli altri Enti di formazione professionale del territorio e alle più importanti aziende e associazioni del settore, propone 4 nuovi corsi biennali, nati dalla precisa esigenza delle imprese di assumere personale validamente formato e con competenze legate all'innovazione. 4 corsi che promettono, così come tutti i corsi ITS, un'altissima efficacia occupazionale.

Il corso proposto dal Centro Pastore, in stretta collaborazione con le aziende del settore IT di Confindustria, mira a formare tecnico esperti in informatica, capaci di introdurre nell'azienda in cui verranno accolti tutte le innovazioni che il pacchetto industria 4.0 prevede, come la capacità di prendere decisioni sulla base di grandi quantità di dati, di migliorare i processi produttivi e di vendita attraverso il web, l'intelligenza artificiale, i droni, la robotica e l'Internet delle cose. Una rivoluzione che in molte aziende primarie (agricoltura, pesca e allevamento) ma anche nella trasformazione e nella preparazione di prodotti tipici, è già cominciata, creando una domanda di tecnici ed esperti, in continuo aumento.

Presso lo stand gli studenti troveranno, martedì 27 giugno dalle 10:00 alle 12:00, tutto il materiale informativo, un tutor pronto a guidare i ragazzi in un percorso di auto-orientamento e chi già 10 anni fa scriveva delle applicazioni dell'agricoltura di precisione e dei grandi risparmi in termini economici e di impatto ambientale (minore consumo di acqua, maggiore efficacia dei trattamenti) che si potevano ottenere grazie all'impiego dei droni a pilotaggio remoto.

La figura formata non conseguirà solo il patentino di pilotaggio ma acquisirà tutte le competenze trasversali e specifiche per portare l'Information Technology nelle imprese olivicole, vitivinicole, floricole, ortofrutticole, alimentari ma anche nelle imprese di qualsiasi altro settore.

Tutte le informazioni e le modalità di iscrizione verranno pubblicate prossimamente sul sito dell'accademia https://www.itsagroalimentare.liguria.it/ e su quelle del Centro Pastore https://www.centropastore.it/".