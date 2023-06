Sanremo: sopralluogo di Confesercenti al mercato per seguire da vicino l'evolversi dei lavori

Iniziati i lavori del nuovo parcheggio, una delegazione di Confesercenti ha effettuato un primo sopralluogo per verificare le eventuali criticità per gli operatori commerciali.

“Abbiamo riscontrato una grande disponibilità del sindaco Biancheri, del dirigente del settore ing. Burastero e del capo cantiere dell’impresa ad ascoltare le nostre prime segnalazioni ricevute in sito - spiega Sergio Scibilia, segretario provinciale di Confesercenti -. La priorità è ora individuare l’area parcheggio riservata agli operatori, come concordato nelle precedenti riunioni in Comune e allestire una idonea cartellonistica all’ingresso della piazza per evitare l’oscuramento delle vetrine dei negozi.

È stata apprezzata dagli esercenti la scelta di operare durante le ore notturne per la posa dei sottoservizi, garantendo il passaggio dei pedoni durante le ore dello shopping. Confesercenti, nel rispetto dei ruoli e senza interferire con le aree cantiere, continuerà a seguire l’evolversi dei lavori”.